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29.10.2018 12:50
Рубрика: Власть

МИД РФ: Власти Украины открыто потакают неонацистам

Текст: Юрий Когалов
На Украине на государственном уровне потакают неонацистам, нарушения прав человека стали обычным явлением в этой стране. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на второй Московской международной конференции по противодействию антисемитизму, расизму и ксенофобии.
Архив. Фото: depositphotos.com Архив. Фото: depositphotos.com
Архив. Фото: depositphotos.com

"Глубокую обеспокоенность вызывает ситуация в тех странах, где зачастую на государственном уровне происходит потакание продвижению неонацистских идей и исповедующих их организаций. Ярким примером такой плохой ситуации является Украина, где нарушения прав человека, которые идут вразрез с международно-правовыми обязательствами Киева, стали обычным явлением", - отметил Вершинин.

Фото: PHC Francavillo, U.S. Navy / wikimedia.org
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По его словам, недавно Верховная Рада поддержала дискриминационный законопроект, направленный на тотальную украинизацию общества. Эта инициатива "коснется сфер образования, культуры, судопроизводства, СМИ и даже бытового обслуживания", добавил дипломат. В то же время на Украине была изъята из законодательства статья, запрещавшая оправдание преступлений фашизма и сотрудничавших с ними.

Вспомнил Вершинин и о теракте в Питтсбурге, выразив сострадание и солидарность с теми, кого он коснулся. По его мнению, в связи с этим необходимо консолидировать усилия по борьбе с расизмом, расовой нетерпимостью и неонацизмом. "Актуальность этого увеличивается, особенно в свете трансформации этих преступных идеологий в новые ксенофобские и агрессивные формы, - отметил дипломат. - К сожалению, в числе характерных для большинства государств тенденций хотелось бы выделить омоложение неонацистских и ультраправых движений".

Фото: Depositphotos
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"Россия направляла на рассмотрение в ООН проект резолюции "борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другие практики, которые способствуют эскалации современных форм насилия, расовой дискриминации, ксенофобии и связанностью нетерпимостью". Это все официальное название того, за что мы предлагаем голосовать в ООН. За этим названием есть определенный документ, направленность которого очевидна, - отметил замминистра. - Последний раз такая наша резолюция была принята 19 декабря 2017 года в Нью-Йорке на пленарном заседании сессии Генассамблеи ООН. На нынешней сессии мы предложим делать то же самое, призываем всех присоединиться к этой инициативе".

Россия готова сотрудничать с другими странами на международной арене для противодействия ксенофобии. "Укрепление межнационального, межконфессионального мира и согласия по-прежнему остается безусловным приоритетом нашей государственной политики", - процитировал Вершинин послание главы МИД Сергея Лаврова.

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