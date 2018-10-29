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Рубрика: Культура

"Мольера" без рюшей и париков покажут на сцене театра Джигарханяна

Текст: Анна Шарова
Спектакль "Мольер" по пьесе Михаила Булгакова "Кабала святош" будет приурочен ко дню рождения народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Пьеса удивит зрителей переносом действия в 30-е годы.
Актеры после показа спектакля "Мольер" по пьесе М. Булгакова "Кабала Святош" в постановке Сергея Виноградова в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна на Ломоносовском проспекте в Москве. Постановка приурочена ко дню рождения А. Джигарханяна. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Актеры после показа спектакля "Мольер" по пьесе М. Булгакова "Кабала Святош" в постановке Сергея Виноградова в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна на Ломоносовском проспекте в Москве. Постановка приурочена ко дню рождения А. Джигарханяна. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Актеры после показа спектакля "Мольер" по пьесе М. Булгакова "Кабала Святош" в постановке Сергея Виноградова в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна на Ломоносовском проспекте в Москве. Постановка приурочена ко дню рождения А. Джигарханяна. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Постановка "Мольер" много значит для Армена Борисовича: именно в ней тогда еще молодой актер сыграл одну из первых ролей в театре "Ленком".

- Это важный для него спектакль, легендарный и сильный. Он давно хотел, чтобы постановка спектакля произошла в нашем театре. Работа началась еще 7 лет назад, часто прерывалась, сменилось 2-3 режиссера. Конкретно я взялся за постановку после нового года, - рассказал режиссер Сергей Виноградов на пресс-прогоне.

Зрители увидят совершенно нового "Мольера". "Мы приняли решение уйти от времени Мольера, от кринолинов, шпаг и париков, перенесли все действие в 30-е годы. Нам хотелось избежать кукольности. Когда-то, эту идею подал нам Армен Борисович", - поделился Сергей Виноградов.

Фото: Пресс-служба Большого театра/Дамир Юсупов
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Исполнитель роли "Мольера" Алексей Анненков признался, что пьеса ему не нравилась еще в институте, но благодаря Армену Борисовичу, он изменил свое мнение:

- Я влюбился в постановку. Я понял, что думаю о театре так, как думает о театре Мольер. Если нет любви, вы ничего не увидите, пьеса про это.

- Булгаков - автор катастрофический! - продолжил Сергей Виноградов. - В его пьесе гиперсуществование актеров. Булгаков - это не совсем психологический театр, это ближе к Шекспиру. Много спектаклей по "Мольеру" не сложились, и надеюсь, мы не повторим их участь.

Спектакль "Мольер" в Театре Армена Джигарханяна - постановка о предательстве близких и прощении, о таланте и творчестве, побеждающих смерть и придающие огромную ценность жизни. Судьба подлинного художника сложна, но миссия его неизменна - говорить правду.

Кстати

Пьесу "Кабала святош" Михаил Булгаков написал для Художественного театра в октябре - декабре 1929 года. 19 января 1930 года Булгаков читал пьесу во МХАТ, и театр принял ее к постановке. Но через два месяца советская цензура пьесу запретила. Только спустя полтора года после того, как состоялся разговор Сталина с автором и после дополнительного вмешательства Максима Горького в октябре 1931 года, постановка пьесы была разрешена. Цензура сразу потребовала внести в пьесу изменения, в частности, название было изменено на "Мольер", часть текста переделана, чтобы он не воспринимался как намек на современность.

Культура Театр Драматический театр
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