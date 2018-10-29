National Interest: США забыли защитить свои базы от ракет России

Вашингтон так долго уделял пристальное внимание защите от баллистических ракет, что забыл о российских и китайских крылатых ракетах и беспилотниках, которые могут уничтожить базы США за рубежом. Об этом пишет американское аналитическое издание по военно-политической тематике The National Interest, ссылаясь на исследование Центра стратегических и бюджетных оценок США.

После "холодной войны" Пентагон сосредоточился на развертывании наземного и морского кинетического оружия для перехвата баллистических ракет. Тем временем, утверждает издание, Россия и Китай накапливают серьезные запасы управляемого оружия. Среди огромного спектра угроз для баз США, эксперты называют ракетные комплексы "Искандер", а также гиперзвуковые комплексы "Кинжал", которые могут поразить американские военные базы в Европе, пишет РИА Новости.

Авторы исследования считают маловероятным, что Соединенным Штатам хватит опыта и финансирования для разработки гораздо более надежной "системы систем", способной в ближайшем будущем защитить важнейшие объекты инфраструктуры в США и американские военные объекты за границей от массированного залпового огня, подчеркивает The National Interest.

Напомним, ранее один из руководителей программы изучения ядерной политики фонда Карнеги Джеймс Эктон заявил, что Вашингтон признал неспособность противостоять российскому гиперзвуковому оружию. Специалист отметил, что Агентство США по противоракетной обороне всерьез обеспокоено способностью гиперзвуковых ракет России и Китая преодолевать систему ПРО.