СК начал проверку после гибели журналиста "НТВ"

Трагическая гибель 25-летнего репортера "НТВ" Никиты Развозжаева стала основанием для доследственной проверки.

Как сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК, тело погибшего молодого мужчины было найдено около высотного жилого дома на северо-востоке столицы. Парень скончался на месте происшествия. Эксперты нашли на теле многочисленные травмы, не совместимые с жизнью. По итогам проверки выяснится, есть ли основания для уголовного дела.

Для родных и коллег Никиты Развозжаева его гибель стала шокирующей новостью. О молодом журналисте все отзывались как о жизнерадостном человеке. Он был одним из самых талантливых телерепортеров Саратова, в Москву переехал два года назад.