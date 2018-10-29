В Москве пенсионер расстрелял соседа после ссоры у лифта

На юго-востоке Москвы пожилой мужчина расстрелял соседа, с которым давно был в ссоре. Вечером пенсионер несколько раз выстрелил в оппонента на лестничной площадке.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, убийство было совершено в доме на улице Головачева. Эксперты выяснили, что предполагаемый преступник выстрелил в жертву шесть раз. От полученных огнестрельных ранений 43-летний жилец дома скончался.

Стрелка задержали и допросили. Он рассказал следователю, что периодически ругался с соседом на протяжении двух лет. Агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники отмечает, что подозреваемый - военный пенсионер. На месте оперативники нашли орудие убийства - пистолет Walther. Задержанный сообщил, что обнаружил "вальтер" во время прогулки в лесу.

Против пенсионера возбуждено уголовное дело об убийстве. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.