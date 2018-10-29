На Камчатке чиновница повысила себе зарплату на полмиллиона рублей

Прокуратура Быстринского района Камчатки признала незаконными действия чиновницы, которая самостоятельно повысила себе зарплату.

Надзорный орган установил, что в 2017 году муниципальная служащая Эссовского сельского поселения, временно замещая главу сельской администрации, издала распоряжение, которым необоснованно повысила свое жалование.

- В результате бюджетам села Эссо и Быстринского муниципального района причинен ущерб на сумму почти 500 тысяч рублей, - рассказала старший помощник прокурора области Лариса Шунина.

Она разъяснила, что устанавливать размер заработной платы главам муниципальных образований может лишь местное собрание депутатов.

Суд первой инстанции удовлетворил иск прокуратуры о признании действий служащей незаконными. Краевой суд, рассмотрев апелляцию ответчицы, также встал на сторону надзорного ведомства.

Материалы проверки прокурор Быстринского района направил в СК для возбуждения уголовного дела. Служащая должна будет вернуть незаконно полученные деньги.