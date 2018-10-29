В Приамурье лишили прав повредившую мемориал Славы автоледи

Суд на год лишил водительских прав 30-летнюю автомобилистку, повредившую мемориал Славы в городе Свободном.

Заявление о том, что кто-то сломал плиты памятника, на котором увековечены имена горожан, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, поступило в полицию 27 октября. На месте происшествия был обнаружен фрагмент бампера.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения и опросив свидетелей, сотрудники правоохранительных органов установили личность скрывшейся с места ДТП нарушительницы.

"Была определена марка и модель автомобиля. В ходе проверки владельцев таких машин установили автомобиль и его хозяина",- сообщает УМВД по Амурской области.

В отношении автоледи был составлен протокол об оставление места ДТП (часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ).