Прикамье вошло в тройку лидеров ПФО по строительству ФАПов

В Чебоксарах состоялось заседание Совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском Федеральном округе, посвященное реализации мероприятий по повышению доступности медицинской помощи. В числе глав субъектов в мероприятии принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников.

В начале заседания полпред президента Игорь Комаров напомнил присутствующим, что в указе о национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 года федеральными властями поставлена задача существенно повысить доступность и качество оказания медпомощи.

Для этого определены целевые показатели, по которым будет оцениваться эффективность работы субъектов в ближайшие шесть лет. Полномочный представитель президента РФ в ПФО отметил, что в здравоохранении в регионах округа сохраняются серьезные проблемы, основной из которых остается доступность первичной медико-санитарной помощи.

Сегодня в округе около 1785 населенных пунктов не имеют медицинских организаций и находятся на расстоянии более шести километров от ближайших медучреждений, где может быть оказана первая помощь. Игорь Комаров подчеркнул, что для исправления ситуации в округе необходимо развивать сети врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и использовать в таких населенных пунктах мобильные медицинские комплексы. Выполнение этих задач в регионах должно стать приоритетом номер один.

За три года в сельских территориях ПФО построено 502 ФАПа. Из них 42 - в Пермском крае, это позволило региону войти в тройку лидеров. Губернатор Максим Решетников отметил, что в регионе продолжается повышение доступности здравоохранения в сельских территориях. По словам главы Прикамья, это одна из ключевых задач региональных властей.

- В прошлом году ввели 18 ФАПов, восемь из них - в Кизеловском угольном бассейне. В 2018-2019 годах в Пермском крае появится еще 66 фельдшерско-акушерских пункта: 40 взамен ветхих и 26 новых. Возводятся модульные врачебные амбулатории - 10 в этом году и еще пять - в следующем, - сказал Максим Решетников. - Благодаря цифровизации, мы существенно расширяем возможности медучреждений в сельских территориях. До конца этого года к интернету подключим все стационары и поликлиники, а до конца 2019 года - все ФАПы.

Также Максим Решетников добавил, что в регионе наращиваются объем ремонта и развития материально-технической базы. В этом году направлено на эти цели более 557 миллионов рублей из краевого бюджета, фонда ОМС и резервного фонда президента РФ.

Ремонтируются 264 объекта (в 75 учреждениях). В регионе такие масштабные ремонтные работы не проходили давно. На Совете подробно обсуждался вопрос оказания в регионах ПФО медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями, а также развитие информатизации здравоохранения и основные параметры федеральных проектов в сфере охраны здоровья.

Полпред обратил особое внимание на то, что сейчас в округе существует потребность в открытии 24 первичных сосудистых отделений и 10 региональных сосудистых центров. В числе позитивных тенденций Игорь Комаров отметил, что за 2015-2017 годы в среднем по округу удалось добиться снижения уровня смертности. Показатель общей смертности населения за этот период снизился на 5,8 процента.

Наиболее высокие темпы снижения этого показателя продемонстрировали Республика Марий Эл (на 10,6) и Пермский край (на 9,6 процента). Также Прикамье вошло в число лидеров регионов ПФО по рождаемости. Самые высокие показатели зафиксированы в Республике Татарстан (12,4), Пермском крае (12,1), Республике Марий Эл (11,9).

Отметим, в целом по России общая рождаемость снизилась с 13,3 на одну тысячу населения в 2015 году до 11,1 в 2017 году. По суммарному коэффициенту рождаемости (количество рождений, приходящихся на одну женщину в возрасте от 15 до 49 лет) Пермский край является лидером округа. По итогам 2017 года коэффициент рождаемости в Прикамье составил в 1,749, наименьшее значение зафиксировано в Республике Мордовия - 1,256.

- На заседании Совета перед руководителями регионов были поставлены конкретные задачи. Очень полезно, что сегодня была представлена статистика, позволяющая понять, где и над чем еще нужно работать, кто из регионов на каком уровне сейчас находится, что можно улучшить, - сказал, подводя итоги заседания, полпред. - У регионов есть потребность в обсуждении этих вопросов, и поэтому мы договорились, что по теме медицинского обслуживания мы должны встречаться не реже раза в год.

В этот же день полномочный представитель президента провел рабочую встречу с главами регионов округа по основным вопросам социально-экономического развития. На совещании Игорь Комаров ознакомил руководителей с новым проектом "Цифровой регион". Это информационный инструмент объективной и прозрачной оценки работы региональных министерств с оперативным мониторингом и корректировкой мероприятий по достижению целевых показателей.

Система с помощью данных дистанционного зондирования Земли позволяет эффективно анализировать процессы в недропользовании, строительстве, лесном хозяйстве, оценивать экологическую ситуацию в регионах, в том числе фиксировать имеющиеся и отмечать новые свалки твердых бытовых и промышленных отходов.

Справка

Проект бюджета Пермского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы предусматривает самый большой прирост расходов у здравоохранения. Финансирование с 2016 года увеличили в 1,4 раза: 2016 год - 33,4 миллиарда рублей, 2019 году - 47 миллиардов (с учетом фонда ОМС). Предусмотрены программы привлечения молодых специалистов в отрасль, в том числе в отдаленные территории.