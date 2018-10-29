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29.10.2018 12:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье ураган оставил без света 87 тысяч человек

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Около 87 тысяч жителей оренбургского города Новотроицка остались без света в результате урагана, разыгравшегося в регионе в ночь на понедельник. К утру электроснабжение удалось восстановить в полном объеме.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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По информации, опубликованным на сайте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ, накануне в 22 часа 40 минут по московскому времени на подстанции 220 кВ "Новотроицкая" из-за сильного дождя с ветром  одновременно отключились первая и вторая цепи. О восстановлении подачи электроэнергии потребителям энергетики доложили спустя почти четыре часа.

В администрации Новотроицка уточнили, что на шесть часов 20 минут освещение поступило в жилые дома и частный сектор. Пока частично отсутствует наружное освещение города, без света находятся частные дома в районе Северный.

- Также, в связи с отключением электроэнергии, аварийно прекратили работу насосные агрегаты, отвечающие за подачу отопления в дома, - констатировали в мэрии. - Вследствие произошедшего гидроудара в аварийную диспетчерскую службу поступило 78 жалоб новотройчан об образовании течи в системе отопления.

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Коммунальщики отключили 20 стояков. Ведутся восстановительные работы.

Последствия разгула стихии ощутили на себе и жители областного центра. В Оренбурге в ночь на 29 октября было зарегистрировано семь аварийных отключений электроэнергии. В городскую диспетчерскую службу поступили семь заявок на ликвидацию последствий падения деревьев.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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