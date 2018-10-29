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29.10.2018 09:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Алтайском крае

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Зональном районе Алтайского края ночью произошло ДТП, в котормй погибли два человека и еще трое получили травмы.

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- Авария произошла примерно в 23:20 по местному времени на восьмом километре трассы Бийск - Соколово - Акутиха - Солдатово в Зональном районе, - рассказали корреспонденту "РГ" в ГУ МВД по Алтайскому краю. - Автомобиль ВАЗ-21140 выезжал с территории автозаправочной станции и не уступил дорогу Toyota Camry, двигавшейся по трассе и имеющей преимущество.

В результате жесткого столкновения пожилая супружеская пара, находившаяся в "девятке" - 64-летний водитель и его 66-летняя пассажирка, погибли на месте. Трое молодых мужчин, ехавших в иномарке, получили травмы различной степени тяжести. 31-летнему водителю и 29-летнему пассажиру медицинскую помощь оказали на месте аварии, госпитализация не понадобилась. А вот еще один пассажир был доставлен в Зональную районную больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
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