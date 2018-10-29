В Кузбассе из-за урагана остались без света 12 тысяч человек

В Кузбассе коммунальщики, энергетики и сотрудники других специальных служб ликвидируют последствия ураганного ветра, бушевавшего минувшей ночью.

На областной центр стихия обрушилась около полуночи. Ветер, порывы которого достигали 28 метров в секунду, не давал людям заснуть, срывал плохо закрепленную обшивку кровель многоэтажек, швырял в окна сломанные ветви деревьев, а некоторые из них выворачивал с корнем. В жилом районе ФПК пострадал автомобиль, стоявший возле бетонного ограждения. Одно из звеньев последнего упало на копот машины. В Кировском районе города легковушки помяло упавшими старыми тополями. Последствия стихии кемеровчане обсуждают в соцсетях.

По данным Минэнерго РФ, из-за неблагоприятных погодных условий произошли отключения в электросетях напряжением 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях в 6-10 кВ. В результате без электроснабжения оставались бытовые потребители в 67 населенных пунктах одиннадцати районов - Кемеровского, Беловского, Новокузнецкого, Юргинского, Яшкинского, Промышленновского, Прокопьевского, Чебулинского, Ижморского, Мариинского и Яйского. В общей сложности - около 12,3 тысячи человек.

К аварийно-восстановительным работам в особом режиме было привлечено около восьмидесяти бригад в составе 166 человек и столько же единиц техники. Как сообщили "РГ" в кузбасском филиале ПАО "МРСК Сибири", воздействие штормового ветра, вызвавшего сбои в работе электросетевого оборудования, к счастью, удалось локализовать: в большинстве случаев успешно срабатывала система автоматического включения, и потребители неудобств не ощутили. Тем не менее, на северо-восточную часть области пришелся максимальный удар стихии.

- За время прохождения штормового фронта были зафиксированы сбои на десяти линиях электропередачи напряжением 110 кВ, обеспечивающих электроснабжение Транссибирской железной дороги, - рассказали в пресс-службе энергосетевой компании. - Но нарушений в движении поездов удалось избежать. Сейчас аварийно-восстановительные работы по линиям в 110 кВ практически завершены. Все усилия направлены на ликвидацию повреждений в распределительной сети.

На помощь кузбасским энергетикам пришли ремонтные бригады из Алтайского края и Хакасии. Полностью восстановить последствия непогоды планируется в течение дня. Порывы ветра до 17-20 метров в секунду в Кемеровской области еще сохраняются, но с понижением температуры воздуха (а в регионе уже холодает), обстановка должна нормализоваться.