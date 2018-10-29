В Кузбассе остановленную из-за ЧС шахту покинули 135 горняков

135 горняков эвакуировались из кузбасской шахты "Есаульская" из-за остановки вентилятора главного проветривания.

ЧП произошло после того того, как на линию электропередачи, снабжающую угледобывающее предприятие энергией, упало дерево.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на областной департамент углепрома, главный вентилятор на "Есаульской" остановился в понедельник в 4.30 по местному времени. А дерево, как предполагают в департаменте, упало из-за сильного порыва ветра, который бушевал в Кузбассе всю ночь.

Последствия стихии к настоящему времени удалось устранить: электричество на шахте есть, главный вентилятор запущен, подземные выработки проветриваются, и добыча угля вскоре возобновится.