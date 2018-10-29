В Кузбассе подросток погиб после падения спиленной ветки

В городе Киселевске следователи выясняют обстоятельства гибели ученика одной из местных школ. Подросток получил смертельную травму на территории образовательного учреждения.

ЧП произошло еще в минувший вторник. По версии следствия, в школьном дворе рабочие спиливали деревья, огородив территорию сигнальной лентой. В это время из здания школы вышел 16-летний юноша в наушниках. Школьник перешагнул через ленту, не слыша криков рабочих об опасности, и фрагмент спиленного дерева свалился прямо на него. Рабочие вызвали скорую помощь, пострадавшего с травмой головы доставили в больницу, где он через несколько дней скончался.

- Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 293 УК РФ - халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека, - сообщила "РГ" официальный представитель СУ СКР по Кемеровской области Надежда Ананьева. - В рамках расследования будет дана юридическая оценка действиям всех, кто, возможно, причастен к преступлению, включая администрацию школы и организацию, выполняющую работы по спиливанию веток.