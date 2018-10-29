Петербуржец "воскрес" на заседании районного суда

Невский районный суд Петербурга признал живым мужчину, который более десяти лет из-за ошибки в документах числился умершим.

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, в 2018-м году петербуржец попал в поле зрения полиции. В отношении него завели уголовное дело по подозрению в угрозе убийством, арестовали.

Пока проводились все эти процедуры, выяснилось, что мужчина давно считается умершим. Сам петербуржец рассказал допрашивавшим его следователям, что о своем статусе он знает, более того, из-за отсутствия официально в мире живых, горожанин десять лет назад лишился жилья.

Об истории петербуржца узнал уполномоченный по правам человека. Омбудсмен обратился в городскую прокуратуру с просьбой разобраться в этой запутанной истории.

Надзорное ведомство провело проверку. Оказалось, что мужчина был признан умершим по решению информационного центра ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. И на основании свидетельства о смерти в его комнате поселился другой человек.

Прокуратура в защиту интереса горожанина подала иск в Невский районный суд. Решение о признании мужчины умершим было отменено на заседании Невского районного суда.

Соответственно, теперь у петербуржца появляется законное право подавать в суд и доказывать свое право на проживание в квартире. Плохая новость в том, что теперь, являясь официально живым, горожанин может быть подвернут уголовному преследованию, и если его вина во вменяемом ему преступлении будет доказана, ему придется отвечать по всей строгости закона.