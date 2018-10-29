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В Поморье экс-глава поселка пойдет под суд за приемку неготового дома 17:05
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29.10.2018 17:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Поморье экс-глава поселка пойдет под суд за приемку неготового дома

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

В Архангельской области бывший глава муниципального образования стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. По данным следствия, в 2015 году он принял недостроенный дом, который даже не был подключен к коммуникациям, сообщила пресс-служба СУ СК по Архангельской области и НАО.

Двухэтажный дом на улице Ломоносова, 11А в поселке Шипицыно Котласского района строился в рамках областной программы переселения из ветхого жилья. В него намеревались переехать 22 семьи.

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Поскольку в доме было меньше трех этажей, все полномочия по приемке возлагались на главу муниципального образования. После того как он подписал документы о вводе в эксплуатацию, жильцы, по идее, могли справлять новоселье. Но люди приходили в новые квартиры и диву давались: в них не было ни тепла, ни воды, ни отделки. Сданный в эксплуатацию дом оказался непригоден для проживания.

Зато подрядчик после приемки дома главой получил шесть миллионов рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

- Подозреваемый не признает вину, следователю он пояснил, что действовал в рамках законодательства, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя регионального СУ СК Светлана Тарнаева.

По версии подозреваемого, если бы подрядчик не получил тогда деньги, он не смог бы закончить все работы по дому. Следствие согласно с тем, что корыстного умысла у главы поселка не имелось, однако закон был нарушен. Уголовное дело возбудили по материалам РУФСБ по Архангельской области.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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