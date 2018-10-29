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29.10.2018,  
13:45
Текст:  Светлана Цыганкова

Загадочная новинка: малую подлодку неизвестного типа заметили в Китае

В социальных сетях Китая появилось небольшое видео о малой подводной лодке неизвестного типа. Видеоролик был снят на верфи Jiangnan Shipyard в Шанхае.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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На кадрах заметно, что субмарина уже готова. Ее длина составляет около 50 метров, диаметр корпуса - 5-6 метров, сообщает Covert Shores. Есть версия, что новая подлодка будет поставляться на экспорт.

Кстати, пару лет назад также появилась информация о неизвестной малой подводной лодке. Она строилась на верфи Wuchang Shipyard в городе Ухань. Сообщило тогда об этом британское агентство IHS Jane's. Субмарина попала на спутниковые снимки. Больше о ней ничего не известно. Агентство лишь отметило, что верфь Wuchang shipyard - передовой китайский производитель неатомных подводных лодок.

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