Загадочная новинка: малую подлодку неизвестного типа заметили в Китае

В социальных сетях Китая появилось небольшое видео о малой подводной лодке неизвестного типа. Видеоролик был снят на верфи Jiangnan Shipyard в Шанхае.

На кадрах заметно, что субмарина уже готова. Ее длина составляет около 50 метров, диаметр корпуса - 5-6 метров, сообщает Covert Shores. Есть версия, что новая подлодка будет поставляться на экспорт.

Кстати, пару лет назад также появилась информация о неизвестной малой подводной лодке. Она строилась на верфи Wuchang Shipyard в городе Ухань. Сообщило тогда об этом британское агентство IHS Jane's. Субмарина попала на спутниковые снимки. Больше о ней ничего не известно. Агентство лишь отметило, что верфь Wuchang shipyard - передовой китайский производитель неатомных подводных лодок.