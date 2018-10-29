Загадочная новинка: малую подлодку неизвестного типа заметили в Китае

В социальных сетях Китая появилось небольшое видео о малой подводной лодке неизвестного типа. Видеоролик был снят на верфи Jiangnan Shipyard в Шанхае.
На кадрах заметно, что субмарина уже готова. Ее длина составляет около 50 метров, диаметр корпуса - 5-6 метров, сообщает Covert Shores. Есть версия, что новая подлодка будет поставляться на экспорт.
Кстати, пару лет назад также появилась информация о неизвестной малой подводной лодке. Она строилась на верфи Wuchang Shipyard в городе Ухань. Сообщило тогда об этом британское агентство IHS Jane's. Субмарина попала на спутниковые снимки. Больше о ней ничего не известно. Агентство лишь отметило, что верфь Wuchang shipyard - передовой китайский производитель неатомных подводных лодок.
#china has again launched a new class of #Submarines which western observers were not aware of until it cropped up on Chinese social media and forums. https://t.co/qz5Q4ElYTw micro sail pic.twitter.com/UggaSSnIRv— H I Sutton (@CovertShores) 29 октября 2018 г.