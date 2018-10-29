На Дону задержали сбежавшего из красноярской колонии заключенного

В Ростовской области оперативные сотрудники ГУФСИН задержали 43-летнего осужденного, который совершил побег из колонии-поселения ИК-16 в Красноярском крае.

Как сообщает пресс-служба красноярского ГУФСИН, задержанный мужчина совершил побег 30 июня в поселке Миндерла Сухобузимского района. Там он отбывал четырехлетний срок за кражу. Вместе с ним бежали еще два человека, осужденные за угон автомобилей.

За достоверную информацию о местонахождении беглецов была назначена награда - 30 тысяч рублей.

Угонщики машин вскоре были задержаны, а вора задержать удалось лишь спустя три месяца. Осужденный доставлен в Красноярск.

"По факту побега возбуждено уголовное дело по статье 313 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Кроме того, осужденный должен будет возместить денежные средства, потраченные на его розыск", - говорится в сообщении ГУФСИН.