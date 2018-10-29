Уничтожение корабля ВМС США ракетами и торпедами сняли на видео

В интернете появилось видео расстрела в море американского корабля.

Как сообщает "Популярная механика", это произошло во время крупнейших военно-морских учений RIMPAC 2018 года.

Сначала на видео показана буксировка корабля в море. Потом – ракетные стрельбы по нему. Затем демонстрируются попадания ракет по плавучей мишени и облако дыма, поднимающееся над разбитой палубой. Далее идут кадры близкой съемки. На них запечатлен вид расстрелянного ракетами корабля с развороченным бортом. Однако мишень еще держится на воде. Затем последовал добивающий удар подводной лодки.

В качестве мишени под обстрел попал списанный танкодесантный корабль USS Racine, который был спущен на воду еще в 1970 году. Во время учений его "обнаружил" японский самолет-разведчик. Корабль обстреляли японские эсминцы и американские береговые установки. При этом было использовано 15 ракет. Потопить корабль удалось после попадания в мишень торпеды Mk 48. Racine, выпущенной американской субмариной типа "Лос-Анжелес".

От мощного взрыва потрепанный корабль чуть приподнялся в воде и практически переломился в районе носовой части. Примерно через час он затонул.