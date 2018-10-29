Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
29.10.2018 / 13:14
Среда обитания
В Столешниковом переулке работает временный pop-up бутик John Lobb
Фото: John Lobb
Фото: John Lobb
 Модели из представленной в магазине коллекции осень-зима 2018/19 продолжают тему классических обувных традицией английского графства Корнуолл, в котором в 1851 году и был образован бренд. Благородные природные оттенки, качественная кожа, прошедшие испытание почти двумя веками отточенные формы: все эти составляющие, по которым так легко опознается бренl, по-прежнему остаются на своих местах. Другой вопрос, что креативный директор John Lobb Пол Жербас придал моделям актуальность за счет новых оттенков и деталей.
Фото: John Lobb
Временный магазин прописался в бутике St James, и отведенное ему пространство оформлено в традициях одного из самых живописных регионов Англии: деревянные панели, песочно-коричневая гамма и высокие засушенные травы в качестве элемента декора. Pop-up магазин проработает до 31 октября, а затем переедет в бутик St James в Санкт-Петербурге.
 
Читайте также