В Столешниковом переулке работает временный pop-up бутик John Lobb

Модели из представленной в магазине коллекции осень-зима 2018/19 продолжают тему классических обувных традицией английского графства Корнуолл, в котором в 1851 году и был образован бренд. Благородные природные оттенки, качественная кожа, прошедшие испытание почти двумя веками отточенные формы: все эти составляющие, по которым так легко опознается бренl, по-прежнему остаются на своих местах. Другой вопрос, что креативный директор John Lobb Пол Жербас придал моделям актуальность за счет новых оттенков и деталей.

Фото: John Lobb Временный магазин прописался в бутике St James, и отведенное ему пространство оформлено в традициях одного из самых живописных регионов Англии: деревянные панели, песочно-коричневая гамма и высокие засушенные травы в качестве элемента декора. Pop-up магазин проработает до 31 октября, а затем переедет в бутик St James в Санкт-Петербурге.

