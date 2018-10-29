В торговом центре на юго-востоке Польши обрушился потолок

Семь человек пострадали в результате обрушения подвесного потолка в одном из торговых центров на юго-востоке Польши. Инцидент произошел в воскресенье утром в городе Жешув.

В магазине одежды "Szachownica" обрушилась часть потолка размером примерно 40 на 50 метров. В момент происшествия в торговой точке находились 50 человек, сообщает агентство "Интерфакс".

Среди пострадавших два подростка 16 и 17 лет, а также взрослые в возрасте 25-45 лет. Шесть человек были госпитализированы.

После того, как обрушился потолок, сработала пожарная сигнализация. Поэтому был эвакуирован весь торговый центр. В нем будет проведена инспекция всех потолочных конструкций.