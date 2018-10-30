50 Cent решил нейтрализовать конкурента, скупив билеты на его шоу

Американский рэпер, актер, писатель, продюсер и много кто еще 50 Cent, "в миру" - Кёртис Джексон, собрался насолить своему давнему конкуренту Джа Рулу (Ja Rule) тем, что выкупил двести билетов на первые ряды концерта соперника Джа 9 ноября.

Об этом Кёртис похвастался в своем Instagram, приложив изображение того, как, согласно его планам, все это будет выглядеть. И находя мероприятие чертовски смешным: "LOL", - пишет рэпер.

По его гипотезе, зияющая дыра пустых мест в зале должна деморализовать Ja Rule.

Джеффри Аткинс, так по-настоящему зовут рэпера и актера Джа Рула, как это у них там принято, не промолчал в тряпку, а отважно продолжил "битву фотошопов", выложив у себя в Instagram "жабу" на 50 Cent - с женской прической, макияжем и грубым комментарием.

Аткинсу, которого мы знаем по "Форсажу" и боевику с Сигалом "Ни жив, ни мертв", 42 года, а Джексону - 43.