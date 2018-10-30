Беспилотный синхроптер с магнитной системой посадки испытали в Германии

В Германии прошли первые тесты магнитной системы посадки беспилотного аппарата SuperARTIS на палубу патрульного корабля BP 21 Bredstedt. Летные испытания, прошедшие в акватории Росток - Варнемюнде, признаны полностью успешными.

В полете беспилотник, созданный по схеме синхроптера, опустил на лебедке на палубу корабля устройство с электромагнитом и включил его.

"После того, как электромагнит надежно примагнитится к палубе, беспилотник начнет плавно сматывать трос-кабель. Такая реализация позволяет посадить аппарат точно на то место, к которому прикрепился магнит", - сообщает интернет-издание N+1.

Данное устройство призвано упростить посадку летательных аппаратов во время движения и при морской качке.

По словам создателей системы магнитной посадки, схема синхроптера для летательного аппарата выбрана из-за простоты управления и ее устойчивости в режиме висения.