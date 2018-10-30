Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
30.10.2018,  
15:07
Текст:  Николай Грищенко

Беспилотный синхроптер с магнитной системой посадки испытали в Германии

Фото: Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. Фото: Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.
Фото: Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.

В Германии прошли первые тесты магнитной системы посадки беспилотного аппарата SuperARTIS на палубу патрульного корабля BP 21 Bredstedt. Летные испытания, прошедшие в акватории Росток - Варнемюнде, признаны полностью успешными.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Первые изображения российского вертолета будущего появились в Сети

В полете беспилотник, созданный по схеме синхроптера, опустил на лебедке на палубу корабля устройство с электромагнитом и включил его.

"После того, как электромагнит надежно примагнитится к палубе, беспилотник начнет плавно сматывать трос-кабель. Такая реализация позволяет посадить аппарат точно на то место, к которому прикрепился магнит", - сообщает интернет-издание N+1.

Данное устройство призвано упростить посадку летательных аппаратов во время движения и при морской качке.

По словам создателей системы магнитной посадки, схема синхроптера для летательного аппарата выбрана из-за простоты управления и ее устойчивости в режиме висения.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
испытания
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Появилась информация о новейшей российской ракете "Монолит" 29.10.2018
Завершаются испытания новейшего патрульного корабля "Василий Быков" 25.10.2018
Видео: танк Т-90 утопили в бассейне 22.10.2018
беспилотники
Фото: Минобороны РФ
Модернизированные белорусские БТР-70МБ1 воюют в Йемене 29.10.2018
Секретный беспилотник США стерли со спутниковых карт 28.10.2018
Минобороны обвинило США в атаке беспилотников на Хмеймим 25.10.2018
Германия
Фото: YouTube
Уничтожение корабля ВМС США ракетами и торпедами сняли на видео 29.10.2018
Полиция ФРГ осталась без новых винтовок из-за токсичных патронов 19.10.2018
Военные базы США в Европе оказались зависимы от России 30.07.2018