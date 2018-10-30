Боевое крещение: 45 лет назад "Скады" испытали в ходе войны Судного дня

Знаменитые ракетные комплексы 9К72 "Эльбрус" с ракетами 8К14, известные под натовским обозначением SCUD-B, и 9К52 "Луна-М" (FROG-7) были впервые опробованы в реальных боевых условиях 45 лет назад.

Rare Footage For The #Egyptian Army SCUD-B & 9K52 Frog-7 Luna Medium/Short Range Ballistic missiles during October 1973 War. pic.twitter.com/vqZxAe03Aq — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) 10 октября 2018 г.

В октябре 1973 года Египет и Сирия предприняли попытки отбить у Израиля захваченные им в 1967 году территории.

Благодаря значительной помощи СССР эти арабские страны сумели существенно нарастить свой военный потенциал. В их распоряжение поступили современные на то время ракетные комплексы "Луна-М": 12 установок получил Египет, еще 18 - Сирия.

Пусковая установка тактического ракетного комплекса "Луна-М". Фото: Олега Пороховникова /Фотохроника ТАСС

Максимальная дальность стрельбы 9К52 составляет около 70 км. Масса твердотопливной ракеты - около 2500 кг. Вес боевой части примерно 450 кг, причем на взрывчатое вещество приходится 200 кг. При срабатывании БЧ образуется до 15 тысяч осколков.

Кассетный вариант снаряжался 42 7,5-килограммовыми осколочно-фугасными суббоеприпасами. Площадь поражения живой силы противника достигала 5,5 га. При применении боеголовка могла отклониться от прицельной точки на 700 метров.

Пусковая установка была выполнена на шасси вездехода (8х8) ЗИЛ-135ЛМ. Масса более 17500 кг. Два двигателя с общей мощностью в 360 л. с. позволяли двигаться по шоссе со скоростью в 60 км/ч. Расчет состоял из 5 военнослужащих.

Во время октябрьской войны египтяне атаковали израильские цели на оккупированном противником Синайском полуострове. Сирийские военные ударили по объектам на израильской территории, в том числе по одной из авиационных баз.

Ракетный комплекс оперативно-тактического назначения 9К72 "Эльбрус". Фото: Олега Пороховникова /Фотохроника ТАСС

Гораздо более мощные 9К72 "Эльбрус" в это время были только у армии АРЕ. Они успели получить всего 9 пусковых установок, а также по две ракеты на каждую.

Вес ракеты превышал 5800 кг. Масса боеголовки составляла около 1000 кг. Минимальная дальность полета - 50 км, максимальная - до 300 км.

Самоходная пусковая установка выполнена на шасси знаменитых "Ураганов" - четырехосных автомобилей высокой проходимости МАЗ-543М. Вес - 3700 кг. Мощность двигателя 525 л.с. Скорость - до 60 км/ч. Запас хода: 500 км. Боевой расчет - 8 чел.

3 ракеты "Скад" были запущены египтянами 22 октября 1973 года по целям на Синае. В результате, по израильским данным, погибли 7 военнослужащих.

Сирийская армия начала получать 9К72 "Эльбрус" только в 1974 году и принять участие в боевых действиях они не успели.