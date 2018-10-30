Число раненых при взрыве в Тунисе выросло до 20

В результате атаки террористки-смертницы в центре столицы Туниса пострадали 20 человек, включая двоих детей. Ранее сообщалось о девяти раненых, в том числе восьми сотрудниках правоохранительных органов.

О росте числа пострадавших заявил в эфире местной радиостанции Shems FM министр внутренних дел республики Хишем Фурати. Он рассказал о 15 раненых сотрудниках полиции и пяти гражданских.

Взрыв устроила женщина, которая скончалась на месте. Целью атаки была группа полицейских. На теле террористки был закреплен пояс смертницы с малым количеством взрывчатки. Была установлена связь погибшей с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

Граждан России среди пострадавших в результате взрыва нет.