Число раненых при взрыве в Тунисе выросло до 20

В результате атаки террористки-смертницы в центре столицы Туниса пострадали 20 человек, включая двоих детей. Ранее сообщалось о девяти раненых, в том числе восьми сотрудниках правоохранительных органов.
О росте числа пострадавших заявил в эфире местной радиостанции Shems FM министр внутренних дел республики Хишем Фурати. Он рассказал о 15 раненых сотрудниках полиции и пяти гражданских.
Взрыв устроила женщина, которая скончалась на месте. Целью атаки была группа полицейских. На теле террористки был закреплен пояс смертницы с малым количеством взрывчатки. Была установлена связь погибшей с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Граждан России среди пострадавших в результате взрыва нет.
#Tunisia- initial, still unconfirmed, reports of an explosion along Habib Bourguiba avenue in Central #Tunis.— Oded Berkowitz (@Oded121351) 29 октября 2018 г.
Further unconfirmed reports claim this may have been caused by a female suicide bomber. pic.twitter.com/GfmvFYGo0v