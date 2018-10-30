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Гитарист группы Manowar Карл Логан арестован за детское порно

НОВОСТЬ30.10.2018, 16:14
Текст:   Олег Усков
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Гитарист одной из наиболее уважаемых и прославленных метал-групп Manowar Карл Логан был задержан за детскую порнографию.

Как сообщает LoudWire, всего в отношении 53-летнего Логана выдвинуты шесть пунктов обвинений в разного рода сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Фото: Depositphotos
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В настоящее время музыкант выпущен под залог в 35 000 долларов и не сможет уже принимать участие в проходящем в настоящее время прощальном туре группы The Final Battle. В его рамках Manowar выступят в России в следующем году.

Хотя, согласно заявлению представителя коллектива, в целом на гастроли и запись нового альбома проступки их гитариста никак не повлияют.

По данным из правоохранительных органов, Логан был арестован еще 9 августа, но публично об этом стало известно лишь сейчас.

Карл Логан родился в 1965 году в США. К Manowar присоединился в 1992-м по приглашению Джоуи ДиМайо. По словам Логана, с ДиМайо они подружились после того, как гитарист чуть не сбил его своим мотоциклом.

Manowar собрались в 1980-м, вскоре завоевав титул "Самая громкая концертная группа планеты", что официально зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса. Дебютный альбом вышел в 1982-м.

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