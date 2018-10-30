Имя розы: новая рекламная кампания Dior Joaillerie

Героиней новой рекламной кампании коллекции Dior Joaillerie стала немецкая модель Анна Эверс. В ней Анна позирует в украшениях La Rose Dior, выполненных в форме золотых розовых бутонов, побегов, листьев и пчел. Садово-цветочная тема, к которой снова и снова возвращается креативный директор ювелирной линии Dior Виктуар де Кастеллан, имеет для Дома особое значение: мать Кристиана Диора любила выращивать цветы и создала возле виллы в Гранвиле, где провел часть своего детства будущий модельер, настоящий розарий. Кристиан унаследовал эту любовь от матери: роза стала одним из знаковых символов его дома, он часто носил розовый бутон в кармане пиджака и, конечно, держал собственный розовый сад.