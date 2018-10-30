Закон Ненецкого автономного округа от 29 октября 2018 года № 6-оз "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Ненецком автономном округе в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2019 год"

Принят Собранием депутатов Ненецкого автономного округа 25 октября 2018 года

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Ненецком автономном округе в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", на 2019 год в размере 17956 рублей.

Статья 2

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа А.И.Лутовинов

Губернатор Ненецкого автономного округа А.В.Цыбульский

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