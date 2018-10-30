Непогода оставила без света 17 тысяч человек на Корсике

Почти 17 тысяч человек остались без света на французском острове Корсика. Из-за ураганного ветра там объявлен красный уровень метеопасности. Специалисты энергетической корпорации Electricite de France устраняют аварию. Возобновить электроснабжение обещают в кратчайшие сроки, передает РИА Новости.

Напомним, на юго-восток Франции обрушились сильные дожди и грозы. Местами отмечается мокрый снег. Дороги оказались скованы льдом.

Стихия бушует и в соседней Италии. В городе Венето были повреждены ЛЭП, без электричества остались 160 тысяч человек. Жертвами непогоды стали шесть человек. Многие получили травмы.

Ливни и сильный ветер обрушились на Италию в воскресенье. Высший уровень метеоопасности был объявлен в пяти северных областях страны - Лигурии, Ломбардии, Трентино-Альто-Адидже, Венето и Фриули-Венеция-Джулии.