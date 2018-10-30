Новости

Десятки москвичей лишились квартир из-за займа "до получки" 11:48
Названы регионы-лидеры по оттоку населения в Москву 11:38
Автор провального "Пиноккио" экранизирует сказку Коллоди еще раз 11:32
АвтоВАЗ поставит на Кубу более 500 машин 11:32
В Симферополе возобновили возведение храма Святой Екатерины 11:29
Средний размер ипотечного кредита в России вырос до 2,19 млн рублей 11:29
Три четверти Венеции затоплено из-за наводнения 11:28
Россиян планируют уведомлять о долгах через SMS и портал госуслуг 11:20
В Татарстане задержали 18 участников ИГ, готовивших теракты 11:17
Под Тулой опрокинулся автобус с пассажирами 11:15
Умер исполнитель роли Ходжи Насреддина Марат Арипов 11:14
50 Cent решил нейтрализовать конкурента, скупив билеты на его шоу 10:59
СК возбудил уголовное дело после затопления плавдока в Мурманске 10:55
В Перми суд оставил в силе приговор пенсионеру за случайно выросший мак 10:49
В Приамурье мать за убийство ребенка приговорили к 12 годам тюрьмы 10:45
Обновленный пикап Mitsubishi L200 попал на видео 10:37
Что обсудят премьеры стран СНГ в Астане 10:22
Под Курском найдено тело пропавшего мальчика 10:20
ЦОДД рекомендовал автомобилистам не ездить на летней резине 10:15
Kia раскрыла новые подробности о роскошном седане для России 10:12
Минск: Студенты БГУ запустили первый космический спутник 10:10
Япония запланировала эксперимент по доставке грузов через Транссиб 10:07
В Хабаровском крае сэкономили 150 млн на отказе от госзакупок 10:02
Россия поможет Кубе в строительстве железных дорог 09:55
Рейтинг Трампа за неделю опустился до 40 процентов 09:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
30 октября 2018 г.

Постановление губернатора Новосибирской области от 29 октября 2018 года № 214 "О прожиточном минимуме в Новосибирской области за III квартал 2018 года"

Дата подписания 29 октября 2018 г.
Опубликован 30 октября 2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и Законом Новосибирской области от 29.12.2004 № 258-ОЗ "О порядке установления величины прожиточного минимума в Новосибирской области" постановляю:

Установить по представлению министерства труда и социального развития Новосибирской области величину прожиточного минимума в Новосибирской области за III квартал 2018 года в расчете на душу населения 10843,0 рубля, по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения - 11527,0 рубля, пенсионеров - 8723,0 рубля, детей - 11145,0 рубля.

А.А.Травников

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией