Паром с пассажирами на борту потерял управление в Балтийском море

Отключение электричества на судне Regal Star привело к тому, что оно потеряло ход и стало дрейфовать на навигационный знак Реммаргрунд в шведских водах неподалеку от порта Каппелскяри. Об этом сообщает эстонское издание Postimees.

Из-за сильного ветра столкновение со знаком все же произошло, несмотря на попытки команды его предотвратить. Однако серьезных повреждений Regal Star не получил. В настоящее время судно эстонского перевозчика Tallink стоит на якоре недалеко от берега. Ему оказали помощь шведский буксир и спасательное судно.

Regal Star следовало из шведского порта Каппелскяри в эстонский Палдиски. На борту - 27 членов экипажа и пассажиры.

Пострадавшее судно отбуксируют обратно в Каппельскяри, чтобы проверить на предмет повреждений.