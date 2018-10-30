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30 октября 2018 г.

Закон Приморского края от 30 октября 2018 года № 365-КЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2019 год"

Дата подписания 30 октября 2018 г.
Опубликован 30 октября 2018 г.

Принят Законодательным Собранием Приморского края 24 октября 2018 года

Статья 1.

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2019 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в размере 9988 рублей.

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора края О.Н.Кожемяко

 

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