Закон Приморского края от 30 октября 2018 года № 365-КЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2019 год"

Принят Законодательным Собранием Приморского края 24 октября 2018 года

Статья 1.

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2019 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в размере 9988 рублей.

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора края О.Н.Кожемяко

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией