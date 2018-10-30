Путин предложил экс-губернаторам поговорить о будущем

Президент встретился в Кремле с 15 главами регионов, которые покинули свои должности в этом году, и пожелал им успехов, поблагодарив за работу.

"Уверен, что вам удастся, во всяком случае я буду к этому стремиться, использовать имеющиеся у вас навыки, опыт, и жизненный, и профессиональный и на других участках работы", - заметил глава государства и предложил поговорить об этом.

"Ясно, что кому-то удалось выйти на выборы и выиграть, кому-то не удалось, кто-то принял решение завершить свою работу в этом качестве в силу целого ряда обстоятельств, но мы с вами хорошо знаем… насколько тяжела, многообразна работа руководителя региона", - сказал Владимир Путин.

"Объем и величина региона не важны, важно, как человек относится к своей работе, насколько искренне он стремится к тому, чтобы сделать жизнь людей на той или иной территории лучше, чтобы люди чувствовали положительные изменения в сфере здравоохранения, ЖКХ, в сфере обеспечения интересов в области охраны окружающей среды", - подчеркнул президент. "Это огромная ответственность перед регионом, да и перед страной в целом", - добавил он.

На встречу в Кремль пришли бывшие руководители Якутии, Забайкалья, Хакасии, Кабардино-Балкарии, Приморья, Башкирии, Астраханской, Курганской, Липецкой, Курской, Владимирской, Магаданской областей, Алтайского и Хабаровского краев, а также глава Санкт-Петербурга.