30 октября в России вспоминают жертв политических репрессий. Акция памяти в Боровске, что в Калужской области, прошла в эти выходные.

Владимир Овчинников - кандидат экономических наук и художник. Он известен тем, что расписывает фасады домов в древнем городе. Его стенопись уже стала одной из главных достопримечательностей.

Но несколько работ, посвященных людям, подвергшимся репрессиям, были закрашены. Однако Овчинников называет эту тему одной из важнейших в истории и города, и Боровского рвайона, и всей страны.

Поэтому на одном из домов он вновь сделал работу - к 30 октября. "1937. Помнить", - такая надпись появилась на доме номер 1 по улице Коммунистической. На нем же можно рассмотреть глобус Боровска, портрет Константина Циолковского, который работал в городе учителем.

За основу для рисунка художник взял цифры, которые были на обложке "Родины" в июне 2017-го. Тот номер был посвящен урокам большого террора, его палачам и жертвам.

Овчинников показал валун, который в Боровск доставили с Соловецких островов и установили в прошлом году в память о жертвах политических репрессий в Боровском районе - их здесь более 2000 тысяч.

- Чтобы этот камень появился на этом месте, мы преодолели долгий путь. 13 лет добивались установки, - говорит Овчинников.

И сожалеет, что нигде не указаны имена убитых репрессированных. Хотя изначально, когда планировалась установка памятника, об этом шла речь. В этот раз фото репрессированных разместили на баннере, который во время акции был развернут у Соловецкого камня.

Последняя работа художника (наступили холода - и теперь новые картины в городе появятся только весной) посвящена Алексею Парамонову - олимпийскому чемпиону в составе сборной СССР по футболу, одному из самых известных футболистов в истории "Спартака".

Почти на всех картинах Овчинникова - стихотворения Эльвиры Частиковой. Об этом художник говорит так: "Кисть и слово - чем не основа?" Есть стихи и на картине с Парамоновым.

Аромат другой эпохи,

Где всем миром на футбол

Даже женщины и крохи.

Все кричать умели: - Го-о-л!

Между горем и надеждой,

Между мифом и быльем,

Между верой..., между-между...

"Воронком" и соловьем.

А еще - отсыл к новейшей истории, а именно аресту нынешних звезд футбола Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Сейчас они содержатся в Бутырке за хулиганство.

Алексей Парамонов родился в Боровске 21 февраля 1925-го. Дом Парамоновых сохранился, правда, картина "Эпоха Парамонова" появилась не на нем, а на доме номер 10 по улице Советской.

Овчинников договаривается с владельцами домов, те, как правило, не отказывают. А часто сами обращаются с просьбой оформить свой дом. Иногда подсказывают тему автору, иногда тот придумывает сюжет сам.

Отец Парамонова - Александр Егорович - имел лавку скобяных товаров. Вместе с женой Натальей Николаевной в 1927 году их как "классово-чуждых элементов" лишили гражданских прав.

Это тоже политическая репрессия, говорит Овчинников. Спустя десять лет за такое родителей Парамонова могли бы не только отправить в лагеря, но и расстрелять.

А тогда, в 1927-м, семья Парамоновых перебралась в Москву, чтобы, в том числе, скрыть свой статус лишенцев. В Москве Алексей и начал играть в футбол. Сначала в "Строителе", потом в ВВС - команде, которой благоволил Василий Сталин, сын вождя и руководителя Большого террора. С "летчиками" у Парамонова не сложилось, и он перешел в "Спартак". В этот раз обошлось без репрессий.

По словам Овчинникова, Боровск всегда был футбольным городом.

- На каждой улице было несколько команд разных возрастов. У каждой - свое название. Организацией турниров занимался известный в городе тренер Константин Теняев. Улицу Володарского (настоящее имя - Моисей Гольдштейн, в 1918-м комиссар печати и пропаганды, руководил репрессиями в отношении оппозиционной прессы) хотели переименовать и дать ей имя Теняева. Но дело не пошло.

Возможно, когда-нибудь в Боровске появится улица Парамонова. Алексея Александровича, почетного гражданина Боровска, не стало в этом году. Ему было 93 года...

Репортаж из Боровска о картинах Владимира Овчинникова - в ближайшее время на rg.ru/rodina