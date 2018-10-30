Еще один поселок Хабаровского края обесточен из-за непогоды

В поселке Омми Амурского района из-за непогоды произошло нарушение электроснабжения.

Без света остались 73 жилых дома, в которых проживают более 400 человек. Социально значимые объекты берут электроэнергию от резервных источников питания, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Последствия аварии устраняет ремонтная бригада.

Напомним, сегодня утром сообщалось, что из-за циклона в районе имени Лазо обесточены пять населенных пунктов: Дурмин, Сидима, Мухен, Золотой, Сукпай. В них проживает более семи тысяч человек.