Новости

Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы на Украине 08:40
Центробанк Китая понизил курс юаня до минимума с 2008 года 08:28
Московским водителям посоветовали не затягивать со сменой резины 07:45
МИД Украины не поддержал денонсацию договора об Азовском море 07:42
Польша заручилась поддержкой Болтона в вопросе о "Форте Трампа" 07:29
Еще один поселок Хабаровского края обесточен из-за непогоды 07:17
Землетрясение нарушило работу парламента Новой Зеландии 07:10
Bloomberg: США приготовили Китаю новогодний "подарок" в виде пошлин 07:01
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на три километра 06:47
Тела 10 погибших обнаружили на месте крушения Boeing 737 06:30
Список целей обнаружен у обвиняемого в рассылке бомб в США 06:29
Жители Камчатки украли более 40 млн рублей из банкоматов 06:26
Трамп заявил о готовности сразиться с Клинтон за пост президента США 05:50
В Якутске осужден воевавший в Сирии террорист 05:37
Власти Канады задержали угрожавшего школе ученика 05:36
Водолазы Тихоокеанского флота совершили погружение на 416 метров 05:01
Точность прогнозов погоды повысится благодаря суперкомпьютеру 04:54
В Приморье нашли больного тигра 04:51
Четыре человека пострадали во время ЧП с плавучим доком в Мурманске 04:51
Взрыв из-за замыкания силового кабеля произошел в Киеве 04:45
Трутнев: Предложения по развитию ДФО будет собирать специальный сайт 04:21
"Адмирал Кузнецов" не пострадал во время ЧП с плавдоком в Мурманске 04:14
Клинтон рассказала о планах участвовать в президентских выборах 04:03
На камчатском судне изъяли красную икру на пять млн рублей 03:54
В Хабаровском крае циклон оставил без света более семи тысяч человек 03:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Единый электронный проездной появится в каждом регионе
Единый электронный проездной появится в каждом регионе
Что не пропустить по ТВ на неделе с 29 октября по 4 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 29 октября по 4 ноября
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
30.10.2018 07:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Еще один поселок Хабаровского края обесточен из-за непогоды

Текст: Юлия Гарднер

В поселке Омми Амурского района из-за непогоды произошло нарушение электроснабжения.

На Украине из-за непогоды обесточены 146 населенных пунктов

Без света остались 73 жилых дома, в которых проживают более 400 человек. Социально значимые объекты берут электроэнергию от резервных источников питания, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Последствия аварии устраняет ремонтная бригада.

Напомним, сегодня утром сообщалось, что из-за циклона в районе имени Лазо обесточены пять населенных пунктов: Дурмин, Сидима, Мухен, Золотой, Сукпай. В них проживает более семи тысяч человек.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МО: В Сирии начались съемки для новой провокации с химоружием
Московским водителям посоветовали не затягивать со сменой резины
Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы на Украине
Козак: Пошлины на экспорт топлива могут ввести на следующей неделе
С 5 ноября авиакомпания "Якутия" временно не сможет летать за границу