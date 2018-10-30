Жители Камчатки украли более 40 млн рублей из банкоматов

Более 43 миллионов рублей украли жители Петропавловска-Камчатского из банкоматов с программной ошибкой. С начала года прокуратура города направила в суд 16 уголовных дел, возбужденных по фактам хищений.

Один из обвиняемых, по версии следствия, совершил преступление в феврале.

- Воспользовавшись сбоем программного обеспечения нескольких банкоматов, молодой человек завладел 300 тысячами рублей, причинив крупный ущерб банковскому учреждению, - рассказала старший помощник прокурора края Лариса Шунина.

Злоумышленник использовал свою банковскую карту и карты знакомых. От них же он ранее узнал, как можно "обмануть" банкомат.

Максимальное наказание за совершение этого преступления предусматривает шесть лет лишения свобды. Украденные деньги придется вернуть.