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30.10.2018 06:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жители Камчатки украли более 40 млн рублей из банкоматов

Текст: Юлия Гарднер

Более 43 миллионов рублей украли жители Петропавловска-Камчатского из банкоматов с программной ошибкой. С начала года прокуратура города направила в суд 16 уголовных дел, возбужденных по фактам хищений.

В Таиланде задержан украинец, воровавший деньги из банкоматов

Один из обвиняемых, по версии следствия, совершил преступление в феврале.

- Воспользовавшись сбоем программного обеспечения нескольких банкоматов, молодой человек завладел 300 тысячами рублей, причинив крупный ущерб банковскому учреждению, - рассказала старший помощник прокурора края Лариса Шунина.

Злоумышленник использовал свою банковскую карту и карты знакомых. От них же он ранее узнал, как можно "обмануть" банкомат.

Максимальное наказание за совершение этого преступления предусматривает шесть лет лишения свобды. Украденные деньги придется вернуть.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
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