В Нижегородском кремле археологи нашли неизвестный науке некрополь

Сотрудники Института археологии РАН обнаружили в Нижегородском кремле неизвестный науке некрополь и следы средневековой усадьбы. Находки относятся к периоду основания города - середине XIII века.

Результаты раскопок позволяют достоверно установить границы первого городского поселения.

- Этот раскоп уникален тем, что в нем средневековые культурные слои четко отделены один от другого стерильными, нетронутыми прослойками грунта, смытыми во время дождей со склона Часовой горы, на которой в 1221 году владимирским князем Юрием Всеволодовичем был заложен город, - заявила начальник Волжской археологической экспедиции, научный сотрудник ИА РАН Ольга Зеленцова.

В разведочном шурфе найден каменный фундамент Симеоновской церкви, возле которой были заложены раскопы общей площадью 240 квадратных метров. На глубине два метра исследователи обнаружили многочисленные культурные слои, самый ранний из которых относится к 1221 году.

Археологи нашли большое количество артефактов, в том числе неизвестное ранее монастырское кладбище. В средневековом некрополе насчитывалось 302 погребения, в которых были похоронены люди различного возраста: от грудных детей до 80-летних старцев. Благодаря уникальным природным данным, культурные слои довольно хорошо сохранились.

В самых нижних слоях, соотносимых со временем основания Нижнего Новгорода, археологи обнаружили следы плетня, частокола и подпечную яму. Там же найдены фрагменты женских стеклянных браслетов с цветной эмалью и керамики. Горловины многих сосудов этого времени имели характерный "домонгольский" профиль - резко отогнутый наружу край с округлым внутренним утолщением.

Судя по находкам, освоение изученного участка началось еще в XIII веке, во время основания города на устье Оки или вскоре после заложения первой нижегородской крепости.