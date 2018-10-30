В Перми суд оставил в силе приговор пенсионеру за случайно выросший мак

Судебная коллегия Пермского краевого суда отказалась смягчить приговор 64-летнему пенсионеру, который ранее был осужден за выращивание наркосодержащих растений на своем придомовом участке. Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснил адвокат осужденного, в ходе повторного рассмотрения дела в вышестоящей судебной инстанции обвинение настаивало на изменении категории преступления на менее тяжкую. Но с этим не согласилась защита: приняв эти условия подсудимый фактически признал бы свою вину, а он ее отрицает полностью.

Напомним, ранее в ходе рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции обвиняемый заявил, что опиумный мак на его огороде вырос случайно после того, как был завезен новый грунт. Однако суд принял во внимания доводы обвинения, которое указывало на тот факт, что 467 маковых кустов, изъятых с придомового участка пенсионера, не могли произрастать без соответствующего ухода в уральских климатических условиях.

В результате житель Прикамья был признан виновным и осужден на один год лишения свободы условно.