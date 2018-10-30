Жительница Нижегородской области заказала убийство сына

Жительницу Уренского района Нижегородской области заподозрили в организации убийства сына по найму. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 30, части 1 статьи 33, пункту "з" части 2 статьи 105 УК России, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

По версии силовиков, 52-летняя женщина предложила своему односельчанину убить сына за 150 тысяч рублей, а преступление замаскировать под передозировку наркотиками. Мужчина обо всем сообщил в полицию и согласился поучаствовать в оперативных мероприятиях.

26 октября этого года полиция сообщила женщине якобы о смерти ее сына от передозировки наркотиками. Подозреваемая отдала селянину 75 тысяч рублей, после чего ее задержали. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.