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30.10.2018 09:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярском крае двое мужчин пытались украсть водонапорную башню

Текст: Надежда Столярчук

В Красноярском крае полиция задержала подозреваемых в попытке кражи водонапорной башни. Как рассказали в МВД региона, ЧП произошло в Канском районе.

Фото: Пресс-служба мэрии Магнитогорска
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Двое мужчин пытались распилить на металлические куски средство водоснабжения рядом с селом Рудяное, но были замечены местными жителями, которые позвонили стражам правопорядка.

- При осмотре места происшествия изъяты автомобиль с прицепом, где уже лежали металлические листы, а также баллоны для газового резака, - прокомментировали в МВД Красноярского края.

Сейчас в отношении похитителей возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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