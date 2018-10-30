В Красноярском крае двое мужчин пытались украсть водонапорную башню

В Красноярском крае полиция задержала подозреваемых в попытке кражи водонапорной башни. Как рассказали в МВД региона, ЧП произошло в Канском районе.

Двое мужчин пытались распилить на металлические куски средство водоснабжения рядом с селом Рудяное, но были замечены местными жителями, которые позвонили стражам правопорядка.

- При осмотре места происшествия изъяты автомобиль с прицепом, где уже лежали металлические листы, а также баллоны для газового резака, - прокомментировали в МВД Красноярского края.

Сейчас в отношении похитителей возбуждено уголовное дело по статье "Кража".