Житель Абакана провел в вентиляционной шахте детсада двое суток

В столице Хакасии стражи правопорядка извлекли из вентиляции детского сада застрявшего там мужчину.

Как рассказали в МВД по РХ, правоохранителей вызвали пришедшие на работу воспитатели, услышавшие, как из вентиляции раздаются странные звуки.

Выяснилось, что внутри находился 44-летний мужчина, по его словам, он провел в ловушке уже двое суток. На вопрос, как он туда попал, спасенный объяснил, что гулял рядом с детсадом и внезапно захотел сфотографироваться на его крыше. По досадной случайности уронил в шахту вентиляции телефон, полез за ним и застрял.

Правдиво ли это объяснение, будут разбираться полицейские. Они уже выяснили, что раньше мужчина привлекался к уголовной ответственности.