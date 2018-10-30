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30.10.2018 12:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Отсидевший за убийство житель Улан-Удэ получит новый срок за наркотики

Текст: Владимир Богданов

Уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины направлено в суд Следственным управлением УМВД по городу Улан-Удэ для рассмотрения по существу. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщили в пресс-службе республиканской полиции, подозреваемый был задержан сотрудниками наркоконтроля в ходе оперативных мероприятий у исправительного учреждения в Улан-Удэ. Оперативники изъяли у мужчины около 300 граммов гашиша и гашишного масла. По всей вероятности, злоумышленник собирался переправить все это в зону. Еще несколько десятков граммов аналогичных веществ нашли в квартире подозреваемого.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что задержанный ранее провел более 15 лет в местах не столь отдаленных, освободился в январе этого года. Столь длительный срок он получил за дезертирство, убийство, кражу и побег из-под стражи.

Злоумышленник рассказал, что собственноручно изготовил наркотик. Часть дури он планировал переправить знакомым на территорию колонии, а остальное хранил для личного употребления. В отношении него были возбуждены уголовные дела, по которым ему грозит провести порядка 20 за решеткой.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Бурятия Улан-Удэ Борьба с наркотиками
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