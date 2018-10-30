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30.10.2018 12:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Калининградец разбился при демонтаже башенного крана

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

63-летний рабочий погиб в Калининграде в результате падения с башенного крана.

В Кузбассе подросток погиб после падения спиленной ветки

Трагедия произошла днем 29 октября на территории одного из предприятий на улице Запорожской. Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, по предварительным данным, мужчина демонтировал старый башенный кран.

Очевидцы рассказали следователям, что в процессе демонтажа противовес стрелы крана надломился, и рабочий упал на землю с 13-метровой высоты. Вскоре он скончался.

Сейчас следственный отдел СУ СКР по Московскому району проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются обстоятельства ЧП, в частности, следствие продолжает опрос руководства и сотрудников организации, в которой работал погибший, и устанавливает ответственных за обеспечение техники безопасности при ведении подобного рода работ.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград ЧП на стройках
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