Калининградец разбился при демонтаже башенного крана

63-летний рабочий погиб в Калининграде в результате падения с башенного крана.

Трагедия произошла днем 29 октября на территории одного из предприятий на улице Запорожской. Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, по предварительным данным, мужчина демонтировал старый башенный кран.

Очевидцы рассказали следователям, что в процессе демонтажа противовес стрелы крана надломился, и рабочий упал на землю с 13-метровой высоты. Вскоре он скончался.

Сейчас следственный отдел СУ СКР по Московскому району проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются обстоятельства ЧП, в частности, следствие продолжает опрос руководства и сотрудников организации, в которой работал погибший, и устанавливает ответственных за обеспечение техники безопасности при ведении подобного рода работ.