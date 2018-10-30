Житель Коми получил 16 лет за нападение с ломом на полицейского

Верховный суд Республики Коми в Воркуте вынес приговор жителю города за нападение на сотрудника полиции. Ближайшие 16 лет мужчина проведет в местах не столь отдаленных.

Ранее аналогичное решение вынесла коллегия присяжных заседателей, которые также признали мужчину виновным, сообщили в прокуратуре Республики Коми.

В суде установили, что в декабре 2017 года ночью сотрудник полиции застиг неоднократно судимого на месте преступления, тот хотел украсть чужое имущество из гаражного кооператива. Полицейский, находясь при исполнении служебных обязанностей, попытался задержать рецидивиста. Однако мужчина напал первым и ударил стража порядка по голове металлическим ломом не менее двух раз. Полицейский был вынужден применить табельное оружие. Сотрудник правоохранительных органов получил открытую черепно-мозговую травму.

Мужчина отрицал все обвинения. Но присяжные посчитали его виновным и не заслуживающим снисхождения.

Суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей назначил рецидивисту наказание в виде 16 лет лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима, в качестве дополнительного наказания - ограничение свободы сроком на полтора года.

Как сообщила "РГ" старший помощник прокурора Республики Коми Наталия Спиридонова, приговор не вступил в законную силу.