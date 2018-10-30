Астраханским бизнесменам-погорельцам предложили новое место и работу

Несколько десятков предпринимателей города Ахтубинска Астраханской области остались без своих рабочих мест после крупного пожара на местном рынке. Врио губернатора региона Сергей Морозов дал поручения правительству региона и мэру Ахтубинска помочь пострадавшим бизнесменам.

24 октября в Ахтубинске на крупном рынке, который местные жители называют "Хитрым", вспыхнул пожар. Огонь охватил более 2,5 тысячи квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Но без своих рабочих мест, а главное, без товара и оборудования остались 75 предпринимателей.

Вопрос помощи пострадавшим - дело муниципалитета, поэтому в первую очередь Сергей Морозов обратился именно к руководству города и района.

- Руководство города предложило предпринимателям земельный участок рядом с рынком, где они могут установить временные палатки и продолжить торговлю. Пока люди думают. Между тем собственник рынка планирует его восстановить. И при прохождении различных разрешительных процедур мы готовы помочь ему, чем сможем, чтобы ускорить восстановление здания, - сообщил глава Ахтубинского района Алексей Кириллов.

Практически на следующий день после пожара с предпринимателями встретились сотрудники центра занятости Ахтубинского района. На приеме у директора центра побывали несколько предпринимателей, оказавшихся без работы и средств к существованию. После получения официального статуса безработного и постановки на учет они смогут трудоустроиться на свободные вакансии, бесплатно обучиться и получить новую профессию или же открыть свое дело с нуля, воспользовавшись программой финансовой поддержки самозанятых.

Не остались в стороне и региональные власти. Свою лепту в помощь пострадавшим предпринимателям вносят профильные региональные министерства. Областной Минфин уже обратился в налоговую инспекцию по Ахтубинскому району с просьбой "включить мягкий режим" для предпринимателей с "Хитрого" и не штрафовать тех, кто не вовремя подал декларации. Также налоговые инспекторы подскажут коммерсантам, как закрыть ИП, сохранив статус предпринимателя. Бизнесмены также смогут претендовать на льготные займы.

В региональном министерстве социального развития и труда готовы поддержать пострадавших материально: сейчас в ведомстве составляют списки для выплаты разовых пособий.