На Кубани полицейского будут судить за вымогательство 4 тысяч рублей

На Кубани инспектора ДПС ОМВД России по Брюховецкому району отправят под суд по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия, полицейский остановил второго июня на дороге Краснодар - Ейск иномарку и сообщил водителю, что тот нарушил ПДД. Владелец машины это отрицал, но, несмотря на отсутствие средств видеофиксации, правоохранитель заявил, что у него есть доказательства, и собрался составить административный протокол. И добавил, что готов не делать этого, если водитель передаст ему четыре тысячи рублей. Тот согласился заплатить. Как сообщили в региональном СК, инспектор распорядился деньгами по своему усмотрению.

Автомобилист, у которого инспектор вымогал деньги, сообщил о противоправных действиях сотрудника полиции в главное управление МВД по краю. Сотрудники главка, приехав на место инцидента, действительно обнаружили у инспектора деньги, которые отдал ему автолюбитель.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в отношении сотрудника полиции была проведена служебная проверка, по результатам которой он был уволен из правоохранительных органов по отрицательным мотивам.

Сейчас в отношении бывшего полицейского завершено расследование уголовного дела и ему предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения. С утвержденным прокурором обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения.