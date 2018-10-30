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30.10.2018 14:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани полицейского будут судить за вымогательство 4 тысяч рублей

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани инспектора ДПС ОМВД России по Брюховецкому району отправят под суд по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения.

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По версии следствия, полицейский остановил второго июня на дороге Краснодар - Ейск иномарку и сообщил водителю, что тот нарушил ПДД. Владелец машины это отрицал, но, несмотря на отсутствие средств видеофиксации, правоохранитель заявил, что у него есть доказательства, и собрался составить административный протокол. И добавил, что готов не делать этого, если водитель передаст ему четыре тысячи рублей. Тот согласился заплатить. Как сообщили в региональном СК, инспектор распорядился деньгами по своему усмотрению.

Автомобилист, у которого инспектор вымогал деньги, сообщил о противоправных действиях сотрудника полиции в главное управление МВД по краю. Сотрудники главка, приехав на место инцидента, действительно обнаружили у инспектора деньги, которые отдал ему автолюбитель.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в отношении сотрудника полиции была проведена служебная проверка, по результатам которой он был уволен из правоохранительных органов по отрицательным мотивам.

Сейчас в отношении бывшего полицейского завершено расследование уголовного дела и ему предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения. С утвержденным прокурором обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Преступления правоохранителей
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