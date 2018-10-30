На Урале мигранта осудили за убийство своего ребенка

Челябинский областной суд вынес приговор по делу уроженца Узбекистана, который попытался заживо сжечь себя и свою семью. В огне погиб четырехлетний сын осужденного, сообщили во вторник в прокуратуре региона.

- Установлено, что 31-летний мужчина в марте прошлого года после семейной ссоры решил покончить жизнь самоубийством, а также совершить убийство своей сожительницы и четырехлетнего сына, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - С этой целью он облил бензином себя и сожительницу, а также пол, предметы интерьера и мебели, после чего совершил поджог, от чего на осужденном и его сожительнице загорелась одежда.

Сам осужденный и мать ребенка сумели спастись и потушить на себе одежду. Их сын выбраться из горящего дома не смог и умер от отравления угарным газом.

Пытаясь избежать наказания, обвиняемый заявил, что поджог дома совершили другие лица. Однако эта версия была опровергнута собранными следствием доказательствами.

Суд приговорил мигранта к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима, отметили в прокуратуре.