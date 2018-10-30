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30.10.2018 15:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уральского хакера осудили за взлом базы данных аэропорта

Текст: Екатерина Призова

Жителю Екатеринбурга, члену группировки хакеров, вынесли сегодня приговор по уголовному делу о взломе базы данных аэропорта и хищении у банков более миллиарда рублей.

Фото: Никита Зайков
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Напомним, с мая 2015 года по апрель 2016-го вместе с сообщниками он создал и распространил через всемирную паутину вирус. ПО позволило им получить доступ к счетам клиентов разных банков и украсть с них в общей сложности 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, используя вредоносные программы, хакеры проникли в базу данных Кольцово.

"Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он подробно описал схемы доступа к локальным компьютерным сетям, о хищении денег со счетов банков и фирм. Он признался, в частности, что участвовал в создании вируса для незаконного доступа к информации, а также был причастен к присвоению чужих десяти с лишним миллионов", - сообщили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

Уралец признан виновным по четырем статьям. Суд удовлетворил также гражданские иски о возмещении ущерба. Кировский районный суд приговорил хакера к пяти годам в колонии общего режима (приговор пока в силу не вступил). В отношении его соратников расследование продолжается.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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