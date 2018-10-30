Умер автор мультфильмов про Врунгеля и Остров сокровищ Черкасский

Культовый художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Янович Черкасский умер сегодня на 87-м году жизни.

Об этом сообщил в своем Facebook бизнесмен, поэт и блогер Александр Меламуд.

"Час назад умер Давид Янович Черкасский. Два месяца после инсульта он пролежал в реанимации. Два месяца врачи сражались за его жизнь. Ушла легенда. Умер друг, замечательный человек, великий мастер", - написал Меламуд. Добавив, что до последнего дня перед болезнью художник постоянно повторял, что жизнь прекрасна.

Давид Черкасский родился в 1931 году в городе Шпола на Украине. Рисовать учился самостоятельно. В 1959-м, узнав об организации цеха мультипликации на студии "Киевнаучфильм", отнес туда свой рисунок и был тут же зачислен в штат. Стажировался на "Союзмультфильме" у Вячеслава Котёночкина.

Как режиссер дебютировал в 1964 году с социальным "противопожарным" роликом "Тайна чёрного короля", за который получил поощрительную премию на фестивале мультипликации в Румынии.

Далее снял мультфильмы "Колумб причаливает к берегу", "Волшебник Ох", "Вокруг света поневоле", "Какого рожна хочется?" и три абсолютных культа: "Приключения капитана Врунгеля", "Доктора Айболита" и "Остров сокровищ".

Кроме того, в 74-м Черкассий выступил на Одесской киностудии сорежиссером игровой комедии "с "живыми" актерами "Прощайте, фараоны!". А в 61-м поработал осветителем на комедии Виктора Иванова "За двумя зайцами".

О месте и дате прощания с мультипликатором станет известно позднее.