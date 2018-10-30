Умер исполнитель роли Ходжи Насреддина Марат Арипов

Народный артист Таджикистана, прославленный национальный актер и режиссер Марат Сабирович Арипов скончался в Душанбе на 84-м году жизни 29 октября. Об этом сообщает ТаджикТА со ссылкой на дочь кинематографиста Марианну Арипову.

Известно, что артист умер после продолжительной болезни.

Марат Арипов родился в 1935 году, в Сталинабаде, ныне - Душанбе. Мать - Народная артистка СССР, актриса и певица Тухфа Фазылова. Учился на актерском факультете Ташкентского театрально-художественного института имени Островского. В 1965-м окончил режиссерский факультет ВГИКа.

Как актер снялся в двадцати картинах, дебютировав в 1956-м титульной ролью в исторической ленте "Авиценна". Далее были драма "Высокая должность", комедия "Насреддин в Ходженте", где Арипов сыграл Багдадского вора, фильмы "Сыну пора жениться", "Мирное время", "В горах моё сердце", "Знамя кузнеца" и самая известная работа - "Судьба поэта", где Марат Сабирович сыграл основоположника персидской и таджикской литературы Рудаки.

За эту роль в 1960 году Арипов был награжден Дипломом кинофестиваля в Минске и Премией Каирского кинофестиваля.

Ряд картин Арипов поставил как режиссер, в том числе знаменитый трехсерийный телефильм "Гляди веселей" - продолжение "Повести о Ходже Насреддине". В нем Марат Сабирович сыграл Насреддина.