Швейцарский часовой дом Vacheron Constantin совместил российскую премьеру коллекции Fiftysix с началом сотрудничества с московским концепт-стором AIZEL. До 9 ноября 2018 года часы Fiftysix представлены в AIZEL в специальных витринах. Рядом с ними расположен интерактивный экран, позволяющий ценителям высокого часового искусства и тем, кто только открывает для себя эту эстетику, более детально рассмотреть особенности новой коллекции. На сайте aizel.ru с ней можно ознакомиться до 6 декабря.

Для старейшей швейцарской часовой мануфактуры с 263-летней историей такой опыт партнерства с модным концепт-стором - первый в своем роде. "Мы очень рады, что бренды с многовековыми традициями готовы идти в ногу со временем, а мы в свою очередь готовы делиться с ними нашей экспертизой в безграничном онлайн-пространстве", - говорит Айсель Трудел, основатель концепт-стора и интернет-магазина AIZEL.



Впервые коллекция Fiftysix была показана на женевском салоне высокого часового искусства SIHH 2018. Fiftysix - это одновременно название и дата: именно в 1956 году была выпущена культовая для марки модель 6073. В дизайне новых часов Fiftysix отражены основные эстетические коды Vacheron Constantin, в том числе элементы Мальтийского креста - эмблемы мануфактуры. Кроме того, впервые в своей истории Vacheron Constantin выпустила классическую коллекцию с корпусами не только из золота, но и из стали, обработанной по таким же высоким стандартам. Это важный для часового дома этап: его вековые традиции воплощаются современным образом, открывая мир часового искусства тем, кто раньше не был с ним знаком.Коллекция представлена тремя моделями диаметром 40 мм: с индикацией только даты; с индикацией дня недели, даты и запаса хода; с функцией полного календаря и точным индикатором фаз Луны.